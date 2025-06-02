Сетевое издание|18+|Понедельник|2 июн 2025|19:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

Златогорский о купающихся кузнечанах: «Вылезут и облезут»

Печать
Telegram

Глава Кузнецка Сергей Златогорский поручил следить за водоемами в городе. Все они непригодны для купания.

Поручение чиновник озвучил на совещании в администрации города в понедельник, 2 июня.

«Долгушино (Долгушинский пруд. - Прим. ред.), Дувашка (водоем в Дуванном овраге. - Прим. ред.) по состоянию воды просто противопоказаны для купания. Детям и взрослым все равно, поэтому все это надо разъяснять. Залезут, вылезут и облезут, болезни какие-то нацепляют», - высказался Златогорский.

Он выразил сожаление, что в Кузнецке нет водоемов, пригодных для купания.

«Будем на этот счет думать», - заявил глава города в заключение.

Рейды на водоемах в Кузнецке начали проводить с 1 июня, дня открытия купального сезона. Желающим поплавать горожанам рекомендуют ехать на оборудованные пляжи в районе - на базах отдыха «Сосновка» в одноименном селе и «Лагуна» в селе Кряжим.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте