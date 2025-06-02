Златогорский о купающихся кузнечанах: «Вылезут и облезут»

02.06.2025 | 18:28

Глава Кузнецка Сергей Златогорский поручил следить за водоемами в городе. Все они непригодны для купания.

Поручение чиновник озвучил на совещании в администрации города в понедельник, 2 июня.

«Долгушино (Долгушинский пруд. - Прим. ред.), Дувашка (водоем в Дуванном овраге. - Прим. ред.) по состоянию воды просто противопоказаны для купания. Детям и взрослым все равно, поэтому все это надо разъяснять. Залезут, вылезут и облезут, болезни какие-то нацепляют», - высказался Златогорский.

Он выразил сожаление, что в Кузнецке нет водоемов, пригодных для купания.

«Будем на этот счет думать», - заявил глава города в заключение.

Рейды на водоемах в Кузнецке начали проводить с 1 июня, дня открытия купального сезона. Желающим поплавать горожанам рекомендуют ехать на оборудованные пляжи в районе - на базах отдыха «Сосновка» в одноименном селе и «Лагуна» в селе Кряжим.