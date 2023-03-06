Родители ребенка с рваной купюрой не захотели очной ставки с кондуктором

06.03.2023 | 17:06

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» рассказали о результатах служебного расследования, проведенного после случая в автобусе № 70. Кондуктор отказалась принимать у ребенка рваную 50-рублевую купюру.

Мальчику дала ее кондуктор в другом автобусе.

«Мой сын сел в 70-й автобус где-то в 15:50-16:00 28.02.2023 на остановке «Дворец водного спорта», чтобы ехать домой из музыкальной школы. К мальчику подошла кондуктор и попросила оплатить проезд. Сын стал расплачиваться купюрой 50 рублей, но оказалось, что она порвана наполовину, которые [50 рублей] дала кондуктор, когда он ехал в музыкальную школу. Тогда кондуктор потребовала от мальчика покинуть автобус. В итоге ребенок четыре остановки шел пешком домой», - рассказал отец ребенка в соцсети «ВКонтакте».

Поскольку по закону высадка не достигших возраста 16 лет пассажиров, которые едут без взрослых, запрещена, по факту инцидента было назначено служебное расследование. К процессу привлекли руководителя предприятия-перевозчика, обслуживающего маршрут, и родителей мальчика.

«Установлено, что 28.02.2023 в период времени с 15:50 до 16:00 через остановку общественного транспорта «Дворец водного спорта» (в сторону ул. Окружной) проследовали два автобуса маршрута № 70 с регистрационными знаками М199РЕ и О506НВ. Родителям ребенка была направлена информация (фото) о работающих на данных автобусах кондукторах, однако ребенок их не сразу опознал.

Кондуктора факт высадки ребенка из автобуса в связи с неоплатой проезда также отрицали. Родителям ребенка была направлена информация о кондукторах автобусов, следовавших до и после указанных автобусов», - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Через несколько дней мальчик указал, что одна из женщин-кондукторов на представленных фотографиях похожа на ту, что его высадила.

Поскольку ребенок не назвал регистрационный знак автобуса и нет подтверждающих вину кондуктора фото- или видеоматериалов, перевозчик предложил родителям школьника провести очную ставку.

«На данное предложение родители ребенка ответили отказом, в связи с чем достоверность информации, опубликованной в посте, подтвердить невозможно», - подвели итог в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В ведомстве дали рекомендации родителям в связи со случившимся. Во-первых, нужно внимательно следить за наличием у ребенка денег для оплаты проезда, проверять баланс банковских или транспортных карт. Во-вторых, необходимо донести до детей: при возникновении конфликтных ситуаций в общественном транспорте нельзя выходить из него, а при попытке принудительной высадки немедленно сообщать родителям.