В Заречном 16 июля изменятся схемы движения автобусов

15.07.2025 | 16:10

В среду, 16 июля, в Заречном временно изменятся маршруты автобусов, сообщили в местной администрации.

Причина в том, что с 16:30 до 18:00 на площади Ленина будут проходить торжественные мероприятия, посвященные старту автопробега отряда «Дорогой отцов».

«На этот период перекроют движение по проезжей части на проспекте 30-летия Победы», - уточнили в мэрии закрытого города.

В то же время изменятся схемы движения автобусов № 2, 4, 5, 101 и 103 - они будут объезжать площадь.

В Пензе 17-18 июля на Привокзальной площади временно ограничат стоянку транспорта в связи с прибытием интерактивной выставки «Поезд Победы».