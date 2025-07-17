В Каменском районе школу оштрафовали за проблемы с автобусом

17.07.2025 | 09:00

Каменский городской суд определил наказание для школы с. Батрак, которая при перевозке детей допустила грубое нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией.

Дело было рассмотрено по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

6 мая инспектор на улице 40 лет Октября в Пензе проверил школьный автобус «Газель-Бизнес», и выяснилось, что тот не прошел предрейсовый контроль технического состояния - не оснащен работающей аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Директор школы в суде признал вину. Он пояснил, что необходимое оборудование было установлено в марте, но оказалось неисправным, о чем в учебном заведении не знали. Вышел из строя GSM-модем, поэтому передача данных на сервер не осуществлялась.

Однако от наказания это школу не освободило. Ей назначили штраф в 75 000 рублей (размер менее минимального, который предусмотрен санкцией соответствующей статьи КоАП РФ).