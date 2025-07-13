Пензячка подписалась на сообщество и потеряла 1,2 млн рублей

13.07.2025 | 13:12

49-летняя пензячка лишилась крупной суммы после того, как решила заработать на инвестициях. Она подписалась на сообщество в мессенджере и стала жертвой мошенника.

Вначале аферист убедил женщину купить цифровую валюту. Горожанка доверилась неизвестному и отправила на указанные счета 50 000 рублей.

Вскоре мошенник снова вышел на связь, предложил оформить кредит и вложиться в инвестиции. Взамен он обещал крупную прибыль.

Пензячка взяла деньги в банке и перевела все незнакомцу, после чего тот исчез.

«Потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 200 000 рублей», - сообщили в областном УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.