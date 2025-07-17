Курила на остановке: пензенцев возмутило поведение кондуктора

17.07.2025 | 10:55

В Пензенской области, как и в России в целом, запрещено курить в общественных местах, однако далеко не все соблюдают закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«7 июля в 11:20 кондуктор автобуса № 93 на остановке «Засурье» села и начала курить. Мы попросили ее зайти в кусты, а она отказалась. Считаем недопустимым курить на остановке прилюдно! Будет ли реакция?» - такая жалоба поступила на портал PenzaInform.ru.

Редакция направила ее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Там подтвердили, что курение на остановках и в радиусе 15 метров от них запрещено, но штрафовать за это могут только сотрудники полиции или иные уполномоченные органы.

«С кондукторским составом автобусного маршрута № 93 проведен инструктаж по соблюдению требований законодательства. С сотрудником, допустившим курение на остановке «Засурье», проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий», - сообщили в ГКУ.

Для применения более строгих мер к нарушителю в следующий раз пензенцам советуют обратиться в полицию, указав дату, время, место, номер маршрута и регистрационный знак автобуса.