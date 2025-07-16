Пензячка попала в больницу после поездки в автобусе

16.07.2025 | 11:15

В Пензе сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства травмирования 61-летней пассажирки автобуса МАЗ.

По предварительным данным, в 11:40 вторника, 15 июля, на улице Ленинградской в автобусе, которым управлял 49-летний водитель, упала пассажирка.

Женщина получила повреждения, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

В Пензе пассажиры нередко травмируются во время поездок в общественном транспорте.

Так, 11 июля на улице Терновского водитель троллейбуса УТТЗ допустил падение 76-летней женщины. Пенсионерку тоже госпитализировали.