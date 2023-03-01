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Глас народа

Ребенка высадили из автобуса из-за не устроившей кондуктора купюры

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В Пензе ребенок не смог добраться из музыкальной школы до дома на автобусе, потому что кондуктор отказалась принимать у него деньги за проезд. Женщину не устроило, что купюра порвана, а другой у мальчика не оказалось.

Рваную ему дала кондуктор в другом автобусе.

«Мой сын сел в 70-й автобус где-то в 15:50-16:00 28.02.23 на остановке «Дворец водного спорта», чтобы ехать домой с музыкальной школы. К мальчику подошла кондуктор и попросила оплатить проезд. Сын стал расплачиваться купюрой 50 рублей, но оказалось, что она порвана на половину, которые [50 рублей] дала кондуктор, когда он ехал в музыкальную школу. Тогда кондуктор потребовала от мальчика покинуть автобус. В итоге ребенок четыре остановки шел пешком домой», - рассказал отец ребенка в соцсети «ВКонтакте».

Пензенцев эта история шокировала и возмутила.

«Сами рванье впихивают, потом не принимают», «Из-за 30 р. выгнать ребенка из автобуса... Это возмутительно», «Время дикого цинизма, никто не задумывается ни о чем и ни о ком, пока это не касается родных и близких! В остальном моя хата с краю!», «Как она выгнала ребенка - так и эту мадам выгнать с работы», «Даже если купюра порванная, она не теряет своей ценности, ни продавец, ни кондуктор не имеет право не принять ее. Ее можно после обменять в банке на другую», - написали горожане в комментариях под постом.

Пензенцы призвали отца ребенка не оставлять эту ситуацию без реакции.

«Надеюсь, вы съездили к организатору перевозок! Бесстыдство наших кондукторов вызывает неприличные слова!», «Кондуктор, наверное, сама мать. Пишите на сайт, звоните, все телефоны в автобусах есть, не оставляйте это дело. Время известно, кто ехал по маршруту - вычислят. Была история у меня, водитель маршрутки приходил домой с извинениями. Не ленитесь, защищайтесь от хамов всегда», - посоветовали горожане.

Фото - vk.com/black_pnz.

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