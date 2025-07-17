Общество

Двойная оплата или долгое ожидание: разъяснение по автобусам № 70

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Прояснены особенности схемы движения автобусов № 70 в Пензе. На длительное ожидание на одной из остановок общественного транспорта пожаловался читатель портала PenzaInform.ru.

«Автобус № 70 очень долго стоит у детской поликлиники № 8. Мы вынуждены выходить и пересаживаться на другой, то есть платить дважды за поездку в один конец. Нельзя ли сделать так, чтобы автобус не задерживался надолго у поликлиники, а ехал, как ему и положено, по маршруту?» - поинтересовался он.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», куда редакция обратилась за разъяснением, рассказали, что у поликлиники устроили технологическую стоянку автобусов, так как на конечной («Ул. Российская») межрейсовый отстой невозможен.

«Расписание движения составлено с учетом действующего пассажиропотока, а также с соблюдением режима труда и отдыха водителей, установленного приказом Минтранса России», - добавили в ГКУ.

По поводу двойной оплаты проезда даны следующие разъяснения: «При следовании к остановкам, расположенным на улицах Кижеватова, Вишневой и Воронова (после остановки «Детская поликлиника № 8»), повторная оплата не взимается при условии, что поездка осуществляется в рамках одного рейса».

Таким образом, чтобы добраться до нужной остановки за 30 рублей, пассажирам все-таки придется проводить в пути больше времени, чем хотелось бы.

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