В Пензенской области хотят проводить выездные осмотры детей

11.07.2025 | 17:44

В Пензенскую область поставят мобильные комплексы для диспансеризации и профосмотров детей.

Бригады медиков смогут легко добираться до населенных пунктов и проводить высококачественные обследования прямо на месте, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Мобильные комплексы оснастят оборудованием для стоматологических и офтальмологических осмотров, а также для ультразвуковой диагностики.

В 2026-м ожидается поставка 1 комплекса, в 2027-м планируется получить 2, а в 2028-м – еще 1.

Благодаря выездным осмотрам в области надеются сократить разрыв в доступности медицинских услуг между городом и селом, снизить риск развития серьезных заболеваний у детей.