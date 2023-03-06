По заказу парка Белинского изучат участки между Окружной и дублером

06.03.2023 | 11:13

Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского заказал у МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» межевые планы для уточнения местоположения границ и площади двух земельных участков в Пензе.

Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок 3 марта.

Оба участка расположены между улицей Окружной и ее дублером. Один из них (с кадастровым номером 58:29:04001005:137 и площадью 20 565 кв. м) - ближе к улице Мира, второй (58:29:3001003:1, 308 195 кв. м) - ближе к Зеленодольской.

За изготовление планов заказчик готов заплатить 125 тыс. 485,30 руб.: 36 тыс. 589,24 - за первый и 88 тыс. 896,06 - за второй.

Выполнить работы по условиям договора нужно до конца этого года.

Кроме того, в Пензе решают, как использовать участок бывшей ракетной части площадью 20 гектаров в лесном массиве за Новозападным кладбищем с расположенными на нем полуразрушенными объектами, которые ранее принадлежали Минобороны РФ. На последней сессии гордумы земля с постройками была принята из федеральной собственности в муниципальную.

«Какие планы у администрации на этот участок? Застройка? Коттеджный поселок? Либо еще одно кладбище мы там сформируем?» - поинтересовался один из депутатов у начальника управления муниципального имущества Марии Почеваловой.

«Сейчас о планах говорить рано, потому что в любом случае будет делаться градостроительный анализ данной территории, будут рассматриваться перспективы с точки зрения эффективности использования участка. Но земельный участок действительно хороший, поэтому здесь есть вариативность принятия решения, свои предложения мы предоставим. Конкретных решений еще пока нет. Но это в любом случае большая работа: нужно вносить изменения в генеральный план города», - пояснила тогда чиновница.