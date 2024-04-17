Ульяновец смошенничал с землей в Пензенской области на 935 млн руб.

17.04.2024 | 12:32

В Пензе перед судом предстанет 54-летний житель Ульяновской области, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и представление в налоговый орган сведений о подставном лице.

По данным следствия, в январе 2022 года 34-летний пензенец - учредитель сельскохозяйственной организации - предложил ульяновцу занять его место и получать кредиты. Владелец компании объяснил свою просьбу тем, что у него нет времени заниматься делами и к тому же он имеет отрицательную кредитную историю.

Мужчина согласился и после оформления документов стал учредителем ООО. При этом была договоренность, что бывший владелец фирмы будет продолжать ей руководить.

Через некоторое время пензенец решил, что помощь ему больше не требуется, и потребовал вернуть ему 100% доли в уставном капитале. Ульяновец согласился и заключил договор купли-продажи.

«По условиям нотариально удостоверенного договора купли-продажи регистрация перехода права собственности должна быть произведена в течение трех лет с момента его заключения по поручению покупателя», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако пензенец не проконтролировал передачу данных в налоговые органы, и ульяновец этим воспользовался. Он нашел через знакомых мужчину, который за 50 тысяч рублей согласился стать подставным директором фирмы. Эти сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. А в начале октября 2022 года он выкупил у подставного директора 100% уставного капитала организации.

«Таким образом ульяновец приобрел право владения, пользования и распоряжения на 70 земельных участков в Городищенском районе и здание на одном из них общей стоимостью более 935 млн рублей», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Однако пензенец узнал о махинациях с недвижимостью, которую он считал своей, и обратился в суд. В итоге договор между ульяновцем и подставным директором компании был признан недействительным, а за пензенцем признано право собственности на 100% доли в уставном капитале ООО. Ему полностью возмещен имущественный ущерб.

Ульяновец признал вину и объяснил свой поступок тем, что у него испортились отношения с реальным учредителем ООО. На две его легковые машины наложен арест. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд.