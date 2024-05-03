Детская площадка в Комсомольском парке осталась без освещения

03.05.2024 | 15:49

На детской площадке в Комсомольском парке Пензы отсутствует освещение. «На ней адски темно. И играть, и следить за детьми», - жалуются горожане.

По словам местных жителей, без освещения площадка привлекает не маленьких детей, а парочки и становится местом для употребления алкоголя.

Пензенец с никнеймом Danil обратился в Telegram к Центру управления регионом с требованием решить проблему. Ответ ему поступил от управления культуры.

«Администрация парка сообщает о повреждении силового кабеля, питающего фонари освещения данной локации. До конца текущего месяца данное повреждение будет устранено и освещение восстановлено», - пообещал представитель управления в четверг, 2 мая.

Фото Danil.