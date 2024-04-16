В парке им. Белинского обнаружили краснокнижное растение

16.04.2024 | 13:44

В пензенском парке им. Белинского обнаружили занесенную в Красную книгу России пролеску сибирскую.

Это многолетнее луковичное растение с коротким периодом вегетации. Ее часто срывают, и она не успевает оставить семена.

«Убедительно просим посетителей парка относиться к растениям бережно. Напомним, за незаконную и преднамеренную добычу, хранение, приобретение, продажу или перевозку краснокнижных растений может грозить до 4 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей», - опубликовала администрация Пензы обращение сотрудников парка к горожанам.

Даже если пролеске удается оставить семена, новые цветы появятся не скоро: луковица зацветает на пятый год.

Кстати, сорванный цветок быстро вянет и даже в воде не стоит больше пары дней.