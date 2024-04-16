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Общество

В парке им. Белинского обнаружили краснокнижное растение

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В пензенском парке им. Белинского обнаружили занесенную в Красную книгу России пролеску сибирскую.

Это многолетнее луковичное растение с коротким периодом вегетации. Ее часто срывают, и она не успевает оставить семена.

«Убедительно просим посетителей парка относиться к растениям бережно. Напомним, за незаконную и преднамеренную добычу, хранение, приобретение, продажу или перевозку краснокнижных растений может грозить до 4 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей», - опубликовала администрация Пензы обращение сотрудников парка к горожанам.

Даже если пролеске удается оставить семена, новые цветы появятся не скоро: луковица зацветает на пятый год.

Кстати, сорванный цветок быстро вянет и даже в воде не стоит больше пары дней.

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Источник — фото администрации Пензы
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