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Общество

В Совфеде раскритиковали поддержку многодетных семей «по средам»

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Меры поддержки для многодетных семей должны быть им реально доступны. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ 26 апреля в Петербурге (собрание глав заксобраний регионов. - Прим. ред.).

Политик отметила: есть случаи, когда многодетные семьи в регионах могут посещать бесплатно музеи или зоопарки только в будни.

«Родители, как правило, работают, дети учатся. И получается, что сама по себе мера хорошая, а воспользоваться ею проблематично. Также не буду называть конкретные субъекты, но, коллеги, это просто недопустимо, чтобы многодетным семьям выдавали участки, где элементарно нет инфраструктуры, света, воды, дорог», - цитирует Валентину Матвиенко «Парламентская газета».

Председатель Совета Федерации указала на необходимость внимательно проанализировать доступность действующих мер.

В Пензе Детский парк и парк им. Белинского в летний сезон - с 1 мая по 30 сентября - предоставят многодетным семьям 50%-ю скидку в третью среду каждого месяца. Таким образом, у многодетных будет 5 дней, чтобы сэкономить.

Льгота распространяется только на муниципальные аттракционы. Их список можно посмотреть здесь.

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