В Пензе решают, как использовать участок бывшей ракетной части

23.02.2023 | 11:25

На февральской сессии Пензенской городской думы депутаты приняли в муниципальную собственность недвижимое имущество. Это участок площадью 20 гектаров в лесном массиве за Новозападным кладбищем с расположенными на нем полуразрушенными объектами, которые ранее принадлежали Минобороны РФ.

«Какие планы у администрации на этот участок? Застройка? Коттеджный поселок? Либо еще одно кладбище мы там сформируем?» - поинтересовался депутат Андрей Жданников у начальника управления муниципального имущества Марии Почеваловой.

«Сейчас о планах говорить рано, потому что в любом случае будет делаться градостроительный анализ данной территории, будут рассматриваться перспективы с точки зрения эффективности использования участка. Но земельный участок действительно хороший, поэтому здесь есть вариативность принятия решения, свои предложения мы предоставим. Конкретных решений еще пока нет. Но это в любом случае большая работа: нужно вносить изменения в Генеральный план города», - пояснила чиновница.

Другой депутат, Сергей Лукичев, напомнил, что в советское время там располагалась ракетная часть с ракетами средней дальности.

«Сами понимаете, надо будет провести экспертизу этого земельного участка: как его применять и, вообще, можно ли там находиться. Ракеты заправляли, это очень токсичные вещества. Как бы мы, принимая в собственность, не оказались на пороге того, что потом рекультивацию будем делать и громадные деньги тратить. Кто это нам будет компенсировать? Этот момент, я думаю, надо учесть», - высказался он.

В итоге народные избранники проголосовали за включение объекта в муниципальную собственность.