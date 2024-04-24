В парке прокомментировали ситуацию с разорением птичьих гнезд

24.04.2024 | 11:06

Ситуацию с уничтожением гнезд грачей в Детском парке прокомментировали в парке им. Белинского, структурным подразделением которого он является.

«Детский парк готовят к началу летнего сезона. Для обеспечения безопасности посетителей выполнялись работы по санитарной обрезке крон деревьев, в первую очередь расположенных над пешеходными дорожками. При этом были удалены сухие и опасные ветки, на которых располагалось несколько птичьих гнезд», - заявили в парке.

Жалобы пензенцев на то, что в Детском парке (бывший парк Ульяновых) массово уничтожают гнезда птиц, заполнили городские группы в соцсетях и каналы в Telegram в среду, 24 апреля.

«23 апреля по указанию администрации парка Ульяновых были сбиты гнезда грачей, которые якобы им мешают. Трупы птенцов до сих пор на земле лежат», «В том месте дети не играют. Что за кощунство - рушить гнезда?! Стала возмущаться - только смеются в ответ. Я подошла - гнездо летело вниз... Птицы летали, но что они против человека?..» - рассказали жители Пензы.

Свои слова люди подтвердили фотографиями мертвых птенцов и видеозаписью, ее можно посмотреть здесь.