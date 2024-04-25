Сбитые гнезда: сотрудников парка могут привлечь к ответственности

25.04.2024 | 11:50

Сотрудников Детского парка, где сбили птичьи гнезда, привлекут к дисциплинарной ответственности, если выяснится, что с их стороны была допущена халатность. Об этом заявили в городском управлении культуры.

«Приносим свои извинения за данный инцидент. С администрацией учреждения проведена разъяснительная работа. Данный негативный опыт будет учтен при организации дальнейшей подобной работы», - такое сообщение представитель управления опубликовал на странице губернатора во «ВКонтакте» в ответ на критику пользователей.

Жалобы пензенцев на то, что в Детском парке (бывший парк Ульяновых) массово уничтожают гнезда птиц, заполнили городские группы в соцсетях и каналы в Telegram в среду, 24-го числа.

«23 апреля по указанию администрации парка Ульяновых были сбиты гнезда грачей, которые якобы им мешают. Трупы птенцов до сих пор на земле лежат», «В том месте дети не играют. Что за кощунство - рушить гнезда?! Стала возмущаться - только смеются в ответ. Я подошла - гнездо летело вниз... Птицы летали, но что они против человека?..» - рассказали жители Пензы.

Директор парка им. Белинского Елена Савельева (Детский является его структурным подразделением), объяснила, что в зоне отдыха проводились работы по опиловке, кронированию деревьев.

«Это вынужденная мера, потому что парк немолодой, очень большое количество больных деревьев, которые мы, к сожалению, раньше не могли спилить в связи с тем, что вышка не может заехать в грязь. Поэтому - вот сейчас у нас территория просохла - мы вынуждены были именно в этот период проводить работы по кронированию и опиловке», - заявила она, подчеркнув, что ветки были расположены над прогулочными аллеями.

«Мы активно занимаемся высадкой новых деревьев, но старые приходится как бы немножко опиливать, некоторые - сносить. На некоторых деревьях были гнезда, мы вынуждены были эти гнезда снять», - добавила Елена Савельева.

Между тем на снимках с мертвыми птенцами и видеозаписи, сделанных шокированными пензенцами, под деревьями не видно ни спиленных веток, ни прогулочных аллей.