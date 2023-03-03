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Общество

В Пензе откроются 12 ярмарок по продаже цветов к 8 Марта

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С субботы, 4 марта, в Пензе начнут работать ярмарки по продаже живых цветов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, откроются 12 точек.

Адреса следующие: улица Чехова (от пересечения с улицей Суворова до улицы Бакунина), Карпинского, 39, Коммунистическая, 35, 8 Марта, 7Б, Терновского, 207 и 170, Калинина, 93, Экспериментальная, 8, Луначарского, 11, Мира, 27, проспекты Победы, 24, и Строителей, 38-40.

Торговля будет вестись до 9 марта.

Ранее флорист посоветовала при выборе букетов обращать внимание на цвет бутонов.

К примеру, белый - традиционный символ чистоты и невинности. Такие цветы стоит вручать девушкам, сестрам, подругам. Любимой женщине лучше подарить красные цветы - символ любви и страсти.

Оранжевые растения символизируют уверенность, независимость, а значит, станут отличным подарком к 8 Марта для начальницы, тещи. Женщинам постарше подходят бордовые оттенки.

«А вот желтые цветы при всей их красоте я не советую дарить возлюбленным. У многих этот цвет ассоциируется с расставанием. Но этот цвет в букете вполне допустим, если вы хотите преподнести его родственнице или знакомой», - указала эксперт.

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