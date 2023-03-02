Пензенцам посоветовали дарить тещам оранжевые цветы

02.03.2023 | 15:32

Приближается 8 Марта, женский праздник, традиционным подарком к которому являются цветы, букеты. Флорист Екатерина Михновец предупредила: букет не всякого цвета подойдет в качестве презента начальнице или, например, возлюбленной.

Рекомендации специалиста опубликовало издание «Подмосковье сегодня».

Белый цвет - традиционный символ чистоты и невинности. Цветы оттенков белого стоит вручать юным девушкам, сестрам, подругам. Любимой женщине лучше подарить красные цветы, символ любви и страсти.

Флорист пояснила, что оранжевые цветы, к примеру герберы, символизируют уверенность, независимость. А значит, они станут отличным подарком к 8 Марта для начальницы, тещи. Женщинам постарше подходят бордовые оттенки.

«А вот желтые цветы при всей их красоте я не советую дарить возлюбленным. У многих этот цвет ассоциируется с расставанием. Но этот цвет в букете вполне допустим, если вы хотите преподнести его родственнице или знакомой», - указала эксперт.

Ранее пензенцам дали советы, как сделать так, чтобы букет долго стоял. Главные секреты: свежесть каждого цветка и правильные условия хранения.