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Общество

Факт мобилизации для получения льгот разрешили не подтверждать

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Для мобилизованных и членов их семей упростили оформление региональных мер соцподдержки. Соответствующее постановление Председателя Правительства РФ было опубликовано в среду, 1 марта.

«Теперь органы власти субъектов Российской Федерации смогут получать сведения о факте мобилизации в автоматическом режиме.

Таким образом, людям не придется тратить время на предоставление подтверждающих право на региональные льготы и выплаты документов. Заявления на получение мер соцподдержки могут быть поданы через портал госуслуг», - говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что «это позволит сократить сроки оказания мер поддержки и упростить процедуру их получения».

На федеральном уровне мобилизованным предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, продлены сроки подачи налоговых деклараций, дано освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

В Пензенской области к мерам поддержки мобилизованных относятся единовременная выплата на каждого ребенка в размере 50 000 рублей; ежемесячная выплата супруге и детям 1 080 рублей на проезд в общественном транспорте; освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов, продленки в школах и кружков; оплата 50% регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг. Также детям мобилизованных пензенцев положено бесплатное двухразовое питание в школах.

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