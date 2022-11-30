Пензенцам разъяснили, кто получит по 50 тысяч рублей на ребенка

30.11.2022 | 11:24

Единовременную выплату в размере 50 000 рублей получат семьи всех мобилизованных жителей Пензенской области, в которых воспитываются дети в возрасте до 18 лет. Об этом на брифинге в среду, 30 ноября, сообщил замминистра труда, соцзащиты и демографии Дмитрий Матвеев.

Та же мера поддержки касается членов семей добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях «БАРС».

Деньги будут выделять на каждого ребенка при условии, что его возраст не превышает 18 лет на день зачисления мобилизованного в списки воинской части или на день заключения добровольцем контракта.

Еще три новые льготы:

- право на получение родителями военнослужащего в случае, если он не имеет семьи и детей, ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (ранее получателями льготы определены супруги и несовершеннолетние дети мобилизованных);

- ежемесячная выплата супруге и несовершеннолетним детям, а также детям до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях по очной форме обучения, на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1 080 рублей (40 поездок по 27 рублей);

- участие в программе по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 110 тыс. руб. на проведение работ по подключению индивидуального жилого дома к сетям газораспределения, уточнили в пресс-службе регионального правительства.