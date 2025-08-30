Потерявших родных на СВО пензячек отправят за помощью в монастырь

30.08.2025 | 15:11

Жительницам области, родственники которых погибли во время специальной военной операции на Украине, окажут психологическую помощь в одном из монастырей Пензенской митрополии.

Этот проект обсудили в пятницу, 29 августа, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и председатель региональной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать» Ольга Клейменова.

«Цель проекта - оказать комплексную поддержку, в том числе духовную, помочь справиться с горем и найти силы для дальнейшей жизни», - пояснили в Пензенской епархии.

Планируется, что женщины будут проживать в монастыре в течение 21 дня. Там с ними будет работать команда кризисных психологов под руководством эксперта Михаила Хасьминского.

Начать работу хотят уже этой осенью.