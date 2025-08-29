Оправдывавшему терроризм пензенцу запретили писать в интернете

29.08.2025 | 12:29

33-летнему жителю Пензенской области вынесли приговор за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма.

Злоумышленника нашли сотрудники регионального УФСБ России, когда мониторили интернет. Мужчина писал в мессенджере Telegram, оправдывая деятельность запрещенной в России украинской националистической организации.

Ему назначили штраф в 350 000 рублей, а также на год запретили размещать обращения или другие материалы в интернете.

Ранее сотрудники УФСБ задержали 39-летнего жителя Пензы, также оправдывавшего идеологию и деятельность запрещенной в стране проукраинской террористической организации.

Мужчина признался, что оскорблял людей, поддерживающих СВО, негативно относился к Президенту РФ. «Свои действия я совершил по глупости», - заявил он.