В Пензе построят станцию для техобслуживания самолетов

Пенза станет одним из городов России, где появятся станции для техобслуживания российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Правда, случится это нескоро - до 2030 года. Об этом сообщается на странице государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в социальной сети «ВКонтакте».
До 2030 года новые техкомплексы должны открыться также во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Новосибирске, Улан-Удэ, Чульмане, в 2026–2027-м - в Москве (аэропорт Шереметьево), в 2023-м - в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре.
«Технические станции смогут не только проводить ТО авиапарка, но и заниматься доработкой бортов и ремонтом», - пояснили в ВЭБ.РФ.
В сентябре 2022 года появлялась информация, что на территории аэропорта в Пензе планируется построить комплекс для заправки воздушных судов - на участке площадью 263,1146 га, кадастровая стоимость которого составляет 2 млрд 373 млн 109 тыс. 511 рублей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀