В Пензе построят станцию для техобслуживания самолетов

27.02.2023 | 11:46

Пенза станет одним из городов России, где появятся станции для техобслуживания российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Правда, случится это нескоро - до 2030 года. Об этом сообщается на странице государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в социальной сети «ВКонтакте».

До 2030 года новые техкомплексы должны открыться также во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Новосибирске, Улан-Удэ, Чульмане, в 2026–2027-м - в Москве (аэропорт Шереметьево), в 2023-м - в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре.

«Технические станции смогут не только проводить ТО авиапарка, но и заниматься доработкой бортов и ремонтом», - пояснили в ВЭБ.РФ.

В сентябре 2022 года появлялась информация, что на территории аэропорта в Пензе планируется построить комплекс для заправки воздушных судов - на участке площадью 263,1146 га, кадастровая стоимость которого составляет 2 млрд 373 млн 109 тыс. 511 рублей.