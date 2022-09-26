В Пензе хотят построить комплекс для заправки воздушных судов

26.09.2022 | 14:34

В Пензенской области планируют ввести новый критерий масштабного инвестиционного проекта. О нем пойдет речь на внеочередной сессии регионального Законодательного собрания в понедельник, 26 сентября.

Инвесторы, планирующие реализовать проекты по развитию топливозаправочного комплекса воздушных судов, будут наделены правом на получение в аренду без торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Построить такой комплекс планируется на территории аэропорта в Пензе, на участке площадью 263,1146 га, кадастровая стоимость которого составляет 2 млрд 373 млн 109 тыс. 511 рублей.

«Указанный участок находится в собственности Российской Федерации и предоставлен Федеральному государственному унитарному предприятию «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в аренду c 09.10.2018 сроком на 10 лет», - уточняется в пояснительных документах.

Инвестиционным проектом должно предполагаться одновременное выполнение следующих условий:

- обеспечение единовременного хранения авиационного топлива в объеме не менее 300 кубометров;

- обеспечение заправки воздушных судов не менее 24 000 тонн в год;

- наличие не менее трех единиц современных подвижных средств заправки (топливозаправщики аэродромные) вместимостью не менее 10 кyбометров;

- создание инфраструктуры для обеспечения заправки светлыми нефтепродуктами специальной техники aэропортового комплекса Пензы.

«Годовой размер арендной платы при предоставлении земельного участка в аренду без торгов будет определяться исходя из ставок арендной платы, определенных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.10.2011 № 597, от 0,05 руб./кв. м до 4,2 руб./кв. м в год (в зависимости от пассaжиропотока аэропорта)», - поясняется в документах.