В Заречном расширили список бесплатно питающихся детей

Дети зареченских военнослужащих - участников спецоперации будут питаться в школах бесплатно. Такое решение приняли депутаты городского собрания представителей на очередной сессии.
В октябре 2022 года в Пензенской области были приняты меры поддержки семей мобилизованных.
В частности, это бесплатное двухразовое питание - завтрак и обед - всем их детям (с 1-го по 11-й класс) и освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детсадов.
В закрытом городе список льготников решили расширить.
«Теперь дети не только мобилизованных и контрактников, но и военнослужащих зареченской войсковой части, которые находятся в зоне боевых действий, будут питаться в школах бесплатно», - сообщает портал zarpressa.ru.
Кроме того, родителей освободят от платы за содержание и питание ребенка в детском саду.
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