В Заречном расширили список бесплатно питающихся детей

24.02.2023 | 12:25

Дети зареченских военнослужащих - участников спецоперации будут питаться в школах бесплатно. Такое решение приняли депутаты городского собрания представителей на очередной сессии.

В октябре 2022 года в Пензенской области были приняты меры поддержки семей мобилизованных.

В частности, это бесплатное двухразовое питание - завтрак и обед - всем их детям (с 1-го по 11-й класс) и освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детсадов.

В закрытом городе список льготников решили расширить.

«Теперь дети не только мобилизованных и контрактников, но и военнослужащих зареченской войсковой части, которые находятся в зоне боевых действий, будут питаться в школах бесплатно», - сообщает портал zarpressa.ru.

Кроме того, родителей освободят от платы за содержание и питание ребенка в детском саду.