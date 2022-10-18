Семьи мобилизованных пензенцев освободят от оплаты ряда услуг

18.10.2022 | 11:21

Губернатор Олег Мельниченко признал, что имеющиеся меры поддержки семей мобилизованных в Пензенской области недостаточны. Во вторник, 18 октября, он заявил о введении дополнительных.

В сфере образования это:

- освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детских садов;

- помощь с первоочередным зачислением в группы продленного дня школьников с 1-го по 6-й классы, а также освобождение от оплаты продленки;

- освобождение студентов от платы за пользование помещением в общежитиях профессиональных образовательных организаций (платы за наем) и платы за коммунальные услуги;

- освобождение от платы за занятия в кружках и секциях допобразования в школах и учреждениях допобразования;

- направление во внеочередном порядке детей по достижению ими возраста 1,5 года в образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование;

- содействие в переводе в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи, без очереди.

В социальной сфере:

- предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

- организация первоочередного направления в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

В сфере ЖКХ:

- оплата 50% от регионального стандарта по потреблению жилищно-коммунальных услуг.

«Все эти меры поддержки уже начали действовать. Информацию о них поручил довести до каждого», - заключил Олег Мельниченко.