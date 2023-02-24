Эксперт рассказал, как хакеры могли передать по радио сигнал тревоги

24.02.2023 | 13:16

Подключиться к цифровому спутниковому ретранслятору, чтобы передать ложную информацию, совсем несложно. Об этом рассказал эксперт, комментируя встревоживший жителей Пензенской области и других регионов страны сигнал, прозвучавший 22 февраля по радио.

«Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Угроза ракетного удара! Всем немедленно проследовать в укрытие!» - повторял женский голос под звук сирены.

В региональном ГУ МЧС России случившееся объяснили хакерской атакой на серверы ряда коммерческих радиостанций. В ведомстве отметили: официальный голос, которым начитаны сообщения разного содержания, - это мужской уверенный баритон.

Профессор департамента компьютерной инженерии Московского государственного института электроники и математики Андрей Сухов в беседе с «Парламентской газетой» рассказал: «Наверное, в 95 процентах случаев работает банальный человеческий фактор. Дело в том, что подключиться к спутниковому ретранслятору - устройству, через которое передается сигнал, - не так сложно. Для этого достаточно приобрести наземную передающую станцию и узнать пароль. А пароли, как правило, простейшие - это связано с особенностями функционирования спутников и спутниковой связи».

Однако эксперт отметил: если бы хакеры подбирали пароль, к примеру, при помощи специальных программ-брутфорсеров, то спутник передал был сигнал о попытке вторжения обслуживающей компании. Раз этого не произошло, можно сделать вывод: нужную комбинацию хакерам кто-то слил. Андрей Сухов предположил, что это, по всей вероятности, был кто-то из компании, которая занимается обслуживанием спутника.

«Эти компании практически на сто процентов частные. А сами спутники и вовсе могут быть зарубежными. Соответственно, тут в дело уже вступает социальная инженерия: скажем, некий сотрудник, имевший доступ к ретранслятору, уволился, пароли после этого не сменили, и все, что остается сделать хакерам, - выйти на нужного человека и получить от него информацию», - раскрыл схему специалист.

То же самое, по словам ученого, относится и к спутникам, транслирующим телевизионные сигналы. Технически, пояснил Андрей Сухов, они ничем не отличаются от радиоспутников, разве что ширина канала побольше. И, опять же, человеческий фактор никто не отменял.

«Если говорить о критических системах, которые отвечают, к примеру, за управление ядерным оружием или передачу правительственных директив, то с ними все, конечно, намного сложнее, и просто так сигнал с них не перехватишь и не подменишь. Все они располагаются на отдельных каналах связи с отдельным шифрованием, а доступ к ним имеет только строго ограниченное число проверенных людей», - подчеркнул Андрей Сухов.