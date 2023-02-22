Сетевое издание|18+|Среда|22 фев 2023|11:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Снег |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жителей Пензы напугали оповещением о ракетном ударе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром в среду, 22 февраля, жители Пензы не на шутку встревожились. Радиослушателей напугал сигнал о воздушной тревоге.

Необычное оповещение прозвучало в эфире «Радио Energy Пенза» в 8:42.

«Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Угроза ракетного удара! Всем немедленно проследовать в укрытие!» - говорилось под звук сирены.

Связаться с радиостанцией, чтобы выяснить, как сообщение попало в эфир, не удалось.

Однако ситуацию прояснили в региональном ГУ МЧС России: «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности».

Федеральные СМИ заявили, что подобные призывы прозвучали в эфире радиостанций в разных городах России: Оренбурге, Уфе, Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.

В Пензенской области комплексная проверка систем оповещения запланирована на 1 марта. В этот день в регионе должны запустить электросирены и громкоговорители. Кроме того, предполагается замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео t.me/sova_penza58
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте