Жителей Пензы напугали оповещением о ракетном ударе

22.02.2023 | 09:30

Утром в среду, 22 февраля, жители Пензы не на шутку встревожились. Радиослушателей напугал сигнал о воздушной тревоге.

Необычное оповещение прозвучало в эфире «Радио Energy Пенза» в 8:42.

«Внимание! Внимание! Объявляется воздушная тревога! Угроза ракетного удара! Всем немедленно проследовать в укрытие!» - говорилось под звук сирены.

Связаться с радиостанцией, чтобы выяснить, как сообщение попало в эфир, не удалось.

Однако ситуацию прояснили в региональном ГУ МЧС России: «В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности».

Федеральные СМИ заявили, что подобные призывы прозвучали в эфире радиостанций в разных городах России: Оренбурге, Уфе, Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске.

В Пензенской области комплексная проверка систем оповещения запланирована на 1 марта. В этот день в регионе должны запустить электросирены и громкоговорители. Кроме того, предполагается замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.