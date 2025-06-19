Чем можно удалить зеленку с одежды?

19.06.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Обрабатывал рану зеленкой и капнул на штаны. Чем можно удалить пятно?

Ответ специалиста

Есть несколько средств, которые помогут удалить зеленку с ткани.

Хозяйственное мыло: тщательно постирайте с ним вещь вручную. Этого может оказаться достаточно.

Соль и лимонный сок: смочите соком пятно и посыпьте солью, оставьте на 10-15 минут, затем промойте холодной водой.

Спирт или уксус: промокните одним из них ватный диск (уксус нужно развести в воде в равных пропорциях) и аккуратно протрите загрязненный участок. Действуйте осторожно, чтобы не размазать зеленку еще сильнее. После этого промойте ткань.

Пятновыводители - в магазинах можно найти специальные, для удаления стойких пятен. Следуйте инструкциям на упаковке.

Перед использованием любого способа протестируйте его на незаметном участке. Горячей водой вещь споласкивать нельзя – она может закрепить пятно.