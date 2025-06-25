Зачем кладут соду в холодильник?

Вопрос от интернет-пользователя
Слышал, что некоторые ставят в холодильник тарелку с содой. Зачем они это делают?
Ответ специалиста
Сода помогает избавиться от неприятных запахов. Для этого на полку нужно поставить емкость с несколькими столовыми ложками средства.
Соду оставляют в холодильнике на ночь. Она борется с запахами, а еще впитывает в себя влагу.
По той же причине многие кладут в камеру разрезанный лимон. Как и сода, он способен убрать ненужные запахи, но при этом наполняет холодильник ароматом цитруса.
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