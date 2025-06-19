Как избавиться от перхоти с помощью лука?

19.06.2025 | 15:45

Вопрос от интернет-пользователя

Слышал, что лук помогает от перхоти. Как правильно его использовать?

Ответ специалиста

Помочь в борьбе с перхотью способна луковая шелуха. Нужно залить ее кипятком, дать настояться, а затем использовать для ополаскивания волос после мытья шампунем. Средство оставляют на 10-15 минут, потом смывают.

Луковая шелуха не только обладает антисептическими свойствами, что помогает избавиться от перхоти и от других проблем с кожей головы, но и содержит множество полезных веществ.

Настой способен:

- укрепить корни волос;

- улучшить кровообращение кожи;

- придать волосам блеск.

Следует учесть важный момент: сильно концентрированный настой может окрасить светлые волосы, придав им золотистый оттенок.