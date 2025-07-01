Как разогреть пиццу, чтобы она осталась вкусной?

01.07.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Разогреваю пиццу в микроволновке и каждый раз понимаю, что это неправильно: она становится невкусной. Как лучше делать?

Ответ специалиста

Чтобы разогреть пиццу и сохранить ее вкус, лучше всего использовать духовку.

Установите температуру в пределах 190-200 °C. Положите пиццу на противень или решетку и поместите в печь на 10 минут.

Также можно использовать сковороду. В этом случае пиццу нужно разогревать в течении 5 минут на среднем огне, накрыв крышкой.

К самому распространенному варианту - микроволновке - лучше не прибегать. Пицца после нее может стать жесткой или «резиновой».