Как разогреть пиццу, чтобы она осталась вкусной?

Вопрос от интернет-пользователя
Разогреваю пиццу в микроволновке и каждый раз понимаю, что это неправильно: она становится невкусной. Как лучше делать?
Ответ специалиста
Чтобы разогреть пиццу и сохранить ее вкус, лучше всего использовать духовку.
Установите температуру в пределах 190-200 °C. Положите пиццу на противень или решетку и поместите в печь на 10 минут.
Также можно использовать сковороду. В этом случае пиццу нужно разогревать в течении 5 минут на среднем огне, накрыв крышкой.
К самому распространенному варианту - микроволновке - лучше не прибегать. Пицца после нее может стать жесткой или «резиновой».
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