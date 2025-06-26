Как бороться с наледью в морозильной камере?

26.06.2025 | 13:08

Вопрос от интернет-пользователя

В морозильной камере стали часто сильно леденеть стенки. Что делать?

Ответ специалиста

Чтобы предотвратить появление наледи на стенках морозильной камеры, нужно придерживаться нескольких правил.

Регулярно размораживать

Если холодильник не оснащен системой No Frost, его требуется периодически размораживать. Это предотвратит сильное образование льда и удалит уже появившийся.

Проверять герметичность

Уплотнительные резинки на дверях должны исправно работать. Если они не будут плотно закрывать щели, то внутрь попадет теплый воздух, что поспособствует образованию наледи. По той же причине нужно стараться реже открывать дверь.

Не перегружать морозильник

Воздуху необходимо правильно циркулировать для поддержания равномерной температуры.

Использовать контейнеры

Храните продукты в герметичных контейнерах или прочных пакетах, это поможет избежать появления большого количества влаги в камере.

Также некоторые домохозяйки советуют после разморозки протирать стенки глицерином. Он выступает в качестве защитного слоя.

Если проблема не решается, стоит обратиться в сервисный центр.