Сетевое издание|18+|Понедельник|20 фев 2023|10:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам назвали стоимость традиционного блюда на Масленицу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензастате рассказали, во сколько жителям региона может обойтись приготовление блинов на масленичной неделе (с 20 по 26 февраля).

Стоимость традиционного блюда рассчитали на основе январских цен на продукты. Так, для тонких молочных блинчиков потребуется:

- 300 г муки - 13 руб.;

- 2 яйца - 12,69 руб.;

- 700 мл молока - 46,37 руб.;

- 2 г соли - 0,03 руб.;

- 50 г сахара - 2,69 руб.;

- 40 г подсолнечного масла - 4,77 руб.

«Таким образом, стоимость 15-20 молочных блинчиков (столько получается по приведенному рецепту) в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года уменьшилась на 4,6% и составила 79,55 рублей», - подвели итог специалисты.

Отдельно указали, во сколько обойдется начинка (цена за килограмм):

- варенье, джем, повидло - 362,84 руб.;

- мед - 342,54 руб.;

- сметана - 250,28 руб.;

- масло сливочное - 672,08 руб.;

- творог - 351,93 руб.;

- молоко сгущенное с сахаром - 343,03 руб.

С рецептом приготовления вкусных и полезных блинов от диетолога можно ознакомиться здесь.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте