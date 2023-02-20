Пензенцам назвали стоимость традиционного блюда на Масленицу

20.02.2023 | 09:41

В Пензастате рассказали, во сколько жителям региона может обойтись приготовление блинов на масленичной неделе (с 20 по 26 февраля).

Стоимость традиционного блюда рассчитали на основе январских цен на продукты. Так, для тонких молочных блинчиков потребуется:

- 300 г муки - 13 руб.;

- 2 яйца - 12,69 руб.;

- 700 мл молока - 46,37 руб.;

- 2 г соли - 0,03 руб.;

- 50 г сахара - 2,69 руб.;

- 40 г подсолнечного масла - 4,77 руб.

«Таким образом, стоимость 15-20 молочных блинчиков (столько получается по приведенному рецепту) в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года уменьшилась на 4,6% и составила 79,55 рублей», - подвели итог специалисты.

Отдельно указали, во сколько обойдется начинка (цена за килограмм):

- варенье, джем, повидло - 362,84 руб.;

- мед - 342,54 руб.;

- сметана - 250,28 руб.;

- масло сливочное - 672,08 руб.;

- творог - 351,93 руб.;

- молоко сгущенное с сахаром - 343,03 руб.

С рецептом приготовления вкусных и полезных блинов от диетолога можно ознакомиться здесь.