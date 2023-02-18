Раскрыт секрет приготовления очень вкусных и полезных блинов

18.02.2023 | 12:44

В преддверии широкой Масленицы главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА «Новости» о том, как правильно готовить и есть блины.

По ее словам, для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла, заменить желтки в тесте белками, а также использовать сыворотку, молоко или кефир пониженной жирности. Также вместо муки высшего сорта можно использовать различные виды муки из цельного зерна - гречневую, полбяную, ржаную, что обогатит состав витаминами, минералами и клетчаткой.

Диетолог предупредила: вес средней порции блинов с учетом начинок и подливок для здорового взрослого человека должен составлять не более 200-250 граммов.

Стародубова особо отметила, что даже здоровому человеку не рекомендуется угощаться блинами всю масленичную неделю, особенно совмещая их со спиртными напитками.

«Блины сами по себе являются довольно калорийным блюдом. Так, в небольшой порции (150 граммов, или три-четыре штучки) простых тонких блинов содержится в среднем 345 килокалорий, 9 граммов белков, 15 - жиров и 45 - углеводов, а если добавить к этому количеству начинку или другие продукты, которые подаются в дополнение к блинам, то калорийность может увеличиться в несколько раз. Не стоит употреблять с блинами и алкоголь, это только усложнит процесс усвоения тяжелой пищи», - пояснила врач.

В этом году Масленица проходит в России с 20 по 26 февраля. В Сурском крае уже начали готовиться к празднику. В Пензе заблаговременно делают чучела зимы, которые по традиции сожгут в последний день гуляний.

Широкий праздник пройдет 25 февраля в селе Радищево Кузнецкого района. Гостей ждут выступления артистов, театрализованная экскурсия по музею А. Н. Радищева, хороводы, состязания, катание на аттракционах и конкурс самодельных масленичных кукол. Гости смогут отведать традиционную уху по-аблязовски, плов, шашлык, горячие пирожки, а в трапезной барского дома - блины с пылу с жару и чай.