Сетевое издание|18+|Пятница|17 фев 2023|10:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Каменским межрайонным прокурором стал 29-летний Виктор Белоусов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Юрист 1-го класса Виктор Андреевич Белоусов назначен на должность Каменского межрайонного прокурора Пензенской области. Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ 15 февраля.

Виктор Белоусов родился в 1993 году в г. Потсдаме (Германия). Окончил Пензенский государственный университет и в октябре 2015 года поступил на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Занимал должности помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области. С января 2020 г. по февраль 2023 г. работал в должности заместителя прокурора Пензенского района Пензенской области», - перечислила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Виктор Белоусов женат.

Приказом от 15 февраля также был назначен прокурором ЗАТО Заречный старший советник юстиции Игорь Полубояров.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото epp.genproc.gov.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте