Каменским межрайонным прокурором стал 29-летний Виктор Белоусов

17.02.2023 | 09:36

Юрист 1-го класса Виктор Андреевич Белоусов назначен на должность Каменского межрайонного прокурора Пензенской области. Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором РФ 15 февраля.

Виктор Белоусов родился в 1993 году в г. Потсдаме (Германия). Окончил Пензенский государственный университет и в октябре 2015 года поступил на службу в прокуратуру Пензенской области.

«Занимал должности помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области. С января 2020 г. по февраль 2023 г. работал в должности заместителя прокурора Пензенского района Пензенской области», - перечислила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Виктор Белоусов женат.

Приказом от 15 февраля также был назначен прокурором ЗАТО Заречный старший советник юстиции Игорь Полубояров.