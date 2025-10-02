Губернатор прокомментировал смену глав двух районов области

02.10.2025 | 10:54

Губернатор Олег Мельниченко прокомментировал кадровые перестановки в районах Пензенской области.

Накануне стало известно о том, что главы Пензенского и Малосердобинского районов Сергей Балакин и Иван Кирюхин поменялись местами. Пока они назначены исполняющими полномочия глав.

Обращаясь к Ивану Кирюхину, губернатор отметил что Пензенский район большой, сложный, он сопоставим с такими городами, как Заречный и Кузнецк, поэтому направление деятельности достаточно сложное.

«Вы долго проработали в Малосердобинском районе, поэтому с задачами вы справитесь. Будем вам помогать по мере возможности, но, конечно, многое зависит от вас лично», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Сергею Балакину он пожелал работать на благо Малосердобинского района с самоотдачей.