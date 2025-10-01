Появилась информация о новом руководителе Пензенского района

01.10.2025 | 18:45

Исполняющим обязанности главы Пензенского района стал экс-глава Малосердобинского Иван Кирюхин. Об этом в среду, 1 октября, он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

30 сентября глава Пензенского района Сергей Балакин ушел в отставку. Он руководил органом местного самоуправления с сентября прошлого года, а до того занимал пост министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Предыдущий руководитель Пензенского района Игорь Белов оставил свою должность после 3 лет работы.

Губернатор Олег Мельниченко тогда пояснил, что делал ему предупреждение, после чего принял решение сменить главу.

«Как будут развиваться события дальше - компетенция уже правоохранительных органов», - добавил он.