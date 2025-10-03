Пензенец нашел на улице закладку и теперь может сесть на 8 лет

03.10.2025 | 13:50

48-летний житель Пензы предстанет перед судом за продажу наркотика, найденного на улице, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Инцидент произошел в июле. По версии следствия, мужчина обнаружил чужую закладку с синтетическим наркотиком массой не менее 0,05 г и решил продать ее знакомому, с которым отбывал срок в колонии.

Приятель заплатил пензенцу 1 000 рублей.

«В тот же день в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, наркотическое средство было изъято», - рассказала Елена Листарова.

Мужчина признал вину. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.