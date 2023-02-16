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Общество

Новым прокурором Заречного стал Игорь Полубояров

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Прокурором ЗАТО Заречный назначен старший советник юстиции Игорь Полубояров. Соответствующий приказ подписан в среду, 15 февраля, Генеральным прокурором Российской Федерации.

Полубояров родился в 1979 году в Пензе, окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского в 2001 году.

«С октября 2001 года он проходит службу в органах прокуратуры. Занимал должности старшего следователя Пензенской транспортной прокуратуры, заместителя прокурора Вадинского района, начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности и производством дознания управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С 1 января 2017 по февраль 2023-го Игорь Полубояров замещал должность старшего помощника прокурора региона по рассмотрению обращения и приему граждан.

Он женат, имеет сына.

Ранее сообщалось, что в Заречном представлен начальник межмуниципального отдела МВД РФ по ЗАТО полковник полиции Сергей Владимирович Аникушкин.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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