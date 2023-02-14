Ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась

14.02.2023 | 17:05

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2022-м вырос до 72,6 года. Ранее предполагалось, что он составит 72,4 года.

В трактовке Росстата ожидаемая продолжительность жизни - это число лет, отведенное человеку, который родился в определенном году, при условии, что на протяжении всего этого времени уровень смертности будет оставаться таким же, как и в год, когда рассчитали этот показатель.

Критерий ложится в основу благополучия населения, используется для оценки качества здравоохранения.

Пандемия заметно повлияла на этот показатель. Ожидаемая продолжительность жизни в России в течение двух лет снизилась и в 2021-м составила 70,6 года.

«Восстановительный рост можно объяснить «эффектом жатвы». Если вирус забирал жизни тех, кто и так вскоре мог бы умереть из-за проблем со здоровьем, по окончании пандемии показатель ожидаемой продолжительности должен расти», - отмечает издание «Коммерсант».

Оно приводит слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Тот заявил, что страна вышла на устойчивую траекторию снижения смертности: на 10% - от болезней системы кровообращения, на 4,5% - от онкологии.

«Фактически за короткий период показатель смертности достиг даже меньших значений в сравнении с допандемийным 2019 годом», - пояснил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2022 году умерло 19 979 человек - на 5 580 меньше, чем за январь-декабрь 2021-го (25 559). Коэффициент смертности уменьшился с 19,9 до 15,5 на 1 000 населения.