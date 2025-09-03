Общество

В МЧС подвели итоги купального сезона в Пензенской области

В региональном ГУ МЧС России подвели итоги закончившегося купального сезона.

Если в 2024-м в водоемах обнаружили погибшими 20 человек, среди которых 4 ребенка, то с 1 июня по 31 августа 2025-го трагедий было меньше. Утонули 6 человек, в их числе 1 девочка. Все случаи зарегистрированы в местах, не оборудованных для купания.

Трагедия с ребенком произошла вечером 5 июля в Сердобске. 6-летняя девочка в компании других детей шла по пешеходному мостику через реку Сердобу, остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и упала в воду.

Также за лето зарегистрировали 1 происшествие с участием маломерных судов на Сурском водохранилище. Ночью 12 июля в районе села Алферьевка Пензенского района столкнулись катер и яхта. В ЧП никто не пострадал.

Улучшение статистики в МЧС объяснили созданием благоустроенных пляжей, активной профилактической работой и обучением подростков правилам безопасного поведения.

