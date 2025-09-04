За год средняя зарплата пензенцев увеличилась на 18%

04.09.2025 | 11:35

За год среднемесячная начисленная зарплата у трудоустроенных жителей Пензенской области выросла на 18,3%, сообщили в Росстате.

В первом полугодии 2025-го пензенцы получали 63 956 рублей. Это меньше, чем в среднем по России - 96 216 рублей (+14,5%).

За тот же период потребительские расходы жителей области выросли на 15,9%. По данным специалистов, они составили 37 444 рубля.

Ранее исследователи подсчитали, что в регионе зарплату выше средней по стране имеют 18,8% трудоустроенных жителей, а 2,5% - выше двух средних.

По данным за 2024 год, за чертой бедности находилось 8,3% населения области.