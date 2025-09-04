Пензенцы задолжали банкам больше 234 млн рублей

04.09.2025 | 10:56

В Пензенской области жители задолжали финансовым учреждениям 234 млн 69 тыс. рублей. Данными на 1 июля 2025 года поделился Росстат.

133 млн 881 тыс. рублей из этой суммы - задолженность по жилищным кредитам.

Обязательства перед банками у жителей Пензенской области оказались не такими большими, как в других регионах ПФО. По этому показателю Сурский край опередили Татарстан (1 млрд 116 млн 388 тыс. руб.), Башкортостан (1 млрд 38 млн. 221 тыс. руб.), Самарская (595 млн 513 тыс. руб.), Нижегородская (597 млн 847 тыс. руб.) области, Пермский край (596 млн 389 тыс. руб.), Оренбургская область (409 млн 980 тыс. руб.), Удмуртия (400 млн 270 тыс. руб.), Саратовская область (382 млн 760 тыс. руб.), Чувашия (249 млн 665 тыс. руб.).

Также Росстат опубликовал данные по задолженности пензенцев в иностранной валюте. На 1 июля этого года сумма, переведенная в рубли, составила 1 млн. Невыплаченных ипотечных займов в такой форме у жителей региона нет.

Большие долги перед банками в иностранной валюте есть, например, у самарцев (80 млн руб.), саратовцев (14 млн руб.).