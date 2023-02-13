Ремонт в музыкальной школе № 2 должны завершить в срок

13.02.2023 | 20:15

Директор музыкальной школы № 2 Пензы рассказала, что происходит в стенах заведения. Приступили ко второму этапу капитального ремонта здания. В 2022-м сделали крышу и фасад, пришло время навести порядок во внутренних помещениях.

«Ремонт большого концертного зала, фойе большого зала - это электрика, частичная замена радиаторов», - отметила Оксана Матвеева.

Сделать предстоит много, причем не только то, что изначально планировали. К примеру, в ходе ремонта встал вопрос о пожарной сигнализации, вернее, ее замене. Перила на лестничных маршах тоже не мешало бы обновить. Глава города дал рекомендации.

«Когда в процессе выполнения ремонтных работ какие-то дополнительные мероприятия можно включать туда (в размере, по-моему, до 10% стоимости сметы), этим надо пользоваться. И какие-то работы, менее актуальные, можно исключать, и по своему усмотрению корректировать объем выполняемых работ», - рассказал Александр Басенко.

Музыкальными инструментами ученики и преподаватели пользуются. Правда, пока играют не в стенах родной школы, а у друзей.

«Порядка 400 человек у нас на базе Центра культуры и досуга и порядка 400 учатся на базе выездных классов, которые расположены в общеобразовательных школах», - сообщила Оксана Матвеева.

Проведение работ стало возможно благодаря включению музыкальной школы № 2 в одну из федеральных программ. Больше 30 миллионов рублей заложено на то, чтобы создать комфортные условия для юных музыкантов и их наставников.

«Здание специально разработано и построено для музыкальной школы. Мы довольны подрядчиком, наверное, это один из немногих положительных примеров, когда подрядчик выполняет свои обязательства», - подчеркнула начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Финальный аккорд прозвучит в конце июля, не сомневаются в музыкальной школе. К 31-му числу должны завершить ремонт.