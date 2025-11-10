Общество

В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии

Печать
Telegram

В Башмаковской районной больнице закончился ремонт хирургического отделения. Об этом сообщили в областном минздраве.

Отделение располагается на третьем этаже главного корпуса. Оно рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания.

Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, сантехнику, провели отделку и покраску внутренних помещений, установили новые дверные блоки и мебель в палатах и кабинетах.

Стоимость капитального ремонта составила 50 млн рублей. Средства выделили из федерального и регионального бюджета.

«Мы старались учесть все пожелания персонала и пациентов. С момента постройки в 1976 году отделение не ремонтировалось; конечно, оно требовало внимания. Мы старались учесть все пожелания персонала и пациентов», - прокомментировала главный врач больницы Ольга Хрянина.

Помимо Башмаковской РБ, капитальный ремонт согласно плану провели в Каменской ЦРБ (инфекционное отделение), врачебных амбулаториях с. Анненково (Кузнецкий район) и с. Степановка (Бессоновский район). Обновлено также отделение сестринского ухода в амбулатории с. Махалино (Кузнецкий район).

Продолжаются работы в терапевтическом отделении Иссинской участковой больницы, стационаре № 2 Пензенской районной больницы и поликлинике в Шемышейке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото Минздрава Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети