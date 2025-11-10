В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии

10.11.2025 | 11:43

В Башмаковской районной больнице закончился ремонт хирургического отделения. Об этом сообщили в областном минздраве.

Отделение располагается на третьем этаже главного корпуса. Оно рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания.

Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, сантехнику, провели отделку и покраску внутренних помещений, установили новые дверные блоки и мебель в палатах и кабинетах.

Стоимость капитального ремонта составила 50 млн рублей. Средства выделили из федерального и регионального бюджета.

«Мы старались учесть все пожелания персонала и пациентов. С момента постройки в 1976 году отделение не ремонтировалось; конечно, оно требовало внимания. Мы старались учесть все пожелания персонала и пациентов», - прокомментировала главный врач больницы Ольга Хрянина.

Помимо Башмаковской РБ, капитальный ремонт согласно плану провели в Каменской ЦРБ (инфекционное отделение), врачебных амбулаториях с. Анненково (Кузнецкий район) и с. Степановка (Бессоновский район). Обновлено также отделение сестринского ухода в амбулатории с. Махалино (Кузнецкий район).

Продолжаются работы в терапевтическом отделении Иссинской участковой больницы, стационаре № 2 Пензенской районной больницы и поликлинике в Шемышейке.