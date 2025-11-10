В башмаковской больнице завершился ремонт в отделении хирургии

В Башмаковской районной больнице закончился ремонт хирургического отделения. Об этом сообщили в областном минздраве.
Отделение располагается на третьем этаже главного корпуса. Оно рассчитано на 12 коек круглосуточного пребывания.
Здесь полностью заменили инженерные коммуникации, сантехнику, провели отделку и покраску внутренних помещений, установили новые дверные блоки и мебель в палатах и кабинетах.
Стоимость капитального ремонта составила 50 млн рублей. Средства выделили из федерального и регионального бюджета.
«Мы старались учесть все пожелания персонала и пациентов. С момента постройки в 1976 году отделение не ремонтировалось; конечно, оно требовало внимания. Мы старались учесть все пожелания персонала и пациентов», - прокомментировала главный врач больницы Ольга Хрянина.
Помимо Башмаковской РБ, капитальный ремонт согласно плану провели в Каменской ЦРБ (инфекционное отделение), врачебных амбулаториях с. Анненково (Кузнецкий район) и с. Степановка (Бессоновский район). Обновлено также отделение сестринского ухода в амбулатории с. Махалино (Кузнецкий район).
Продолжаются работы в терапевтическом отделении Иссинской участковой больницы, стационаре № 2 Пензенской районной больницы и поликлинике в Шемышейке.
Новости по теме
- У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку
- Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта
- В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
- На улице Новоселов монтируют последние остановочные павильоны
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
Последние новости
- Объявлены отключения света в Пензе 11 ноября
- Денис Соболев поздравил сотрудников полиции с праздником
- 10 ноября пензенцев ждет туманный и дождливый день
- Эксперты рассказали о процедуре замены водительских прав с 2026 года
- Полицейские напомнили, какие данные банковских карт нельзя называть
- Искусственный интеллект вычислил главный фактор долголетия
- Стало известно, где в Пензе 10 ноября не будет света
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 9 ноября
- За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек
- В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!