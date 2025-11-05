На улице Новоселов монтируют последние остановочные павильоны

На улице Новоселов в Заре завершают монтаж остановочных павильонов. До 15 ноября там планируют возвести последние 5 конструкций.
«Три из них - на этой неделе, еще два - на следующей», - сообщил глава города Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях в среду, 5 ноября.
Всего павильонов 16 - с урнами, скамейками и местом для рекламы под закаленным стеклом. Остановки предусмотрены по обе стороны дороги на площадках «Персиковая улица», «Улица Башира Рамеева», «Земляничная улица», «Улица Новоселов», «Церковь», «Улица Мясникова», «Улица Сузюмова», а также в районе ул. Новоселов, 96, по направлению из центра города и в обратном - на остановке «Улица Турищева».
Ранее управление ЖКХ искало подрядчика, который занялся бы установкой конструкций. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.
Победитель конкурса определился. Он выполняет работы за 2 млн 620 тыс. рублей. Первоначальная сумма контракта составляла 3 млн 86 тыс. рублей.
