Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта

06.11.2025 | 13:42

В Ахунах в начале октября закрылась отремонтированная баня на улице Конструкторской, пожаловался пензенец. Он предположил, что учреждение собрались продавать, как аналогичное на улице Ушакова (поселок Монтажный).

Представитель областного правительства в телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова успокоил горожанина.

«По информации ООО «Пензенские бани», баня на ул. Конструкторской, 12а, приостановила свою работу по причине выхода из строя печи. Замену печи планируется провести до 12 ноября 2025 г., после чего баня продолжит свою работу в обычном режиме. В настоящее время руководством ООО «Пензенские бани» совместно с администрацией города Пензы принимаются меры по стабилизации финансового состояния организации», - сообщил он.

Муниципальную баню в Ахунах закрыли в марте 2022-го, из-за того что находиться в ней стало небезопасно. В том же году стартовал ремонт.

В здании обновили кровлю, привели в порядок парную, моечную, раздевалку, заменили дверные и оконные блоки, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения.

Баня открылась 7 марта 2024 года. Ее посещали и жители Монтажного, где помывочная не работает с октября прошлого года.