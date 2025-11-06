Баня в Ахунах закрылась спустя полтора года после ремонта

В Ахунах в начале октября закрылась отремонтированная баня на улице Конструкторской, пожаловался пензенец. Он предположил, что учреждение собрались продавать, как аналогичное на улице Ушакова (поселок Монтажный).
Представитель областного правительства в телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова успокоил горожанина.
«По информации ООО «Пензенские бани», баня на ул. Конструкторской, 12а, приостановила свою работу по причине выхода из строя печи. Замену печи планируется провести до 12 ноября 2025 г., после чего баня продолжит свою работу в обычном режиме. В настоящее время руководством ООО «Пензенские бани» совместно с администрацией города Пензы принимаются меры по стабилизации финансового состояния организации», - сообщил он.
Муниципальную баню в Ахунах закрыли в марте 2022-го, из-за того что находиться в ней стало небезопасно. В том же году стартовал ремонт.
В здании обновили кровлю, привели в порядок парную, моечную, раздевалку, заменили дверные и оконные блоки, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, электроснабжения.
Баня открылась 7 марта 2024 года. Ее посещали и жители Монтажного, где помывочная не работает с октября прошлого года.
Новости по теме
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок
- На улице Новоселов монтируют последние остановочные павильоны
- С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец
- В Кузнецке завершили капремонт 749 метров теплосетей
Последние новости
- 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года
- Пензенцы старше 55 лет стали чаще пользоваться ИИ
- В Пензе впервые провели гибридную урологическую операцию
- В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап
- Участники СВО могут сэкономить до 500000 рублей на покупке квартиры
- В Пензе продлили срок капитального ремонта Дома молодежи
- 7 ноября в отдельных микрорайонах Пензы отключат свет
- Обязательную регистрацию кошек и собак хотят запустить в 2026 году
- Россиянам предложили выдавать именные лекарственные сертификаты
- 6 ноября в Пензенской области осадков не прогнозируется
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!